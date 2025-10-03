I 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi

Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado, e Scuderi di Avs sono stato trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e arriveranno in Italia oggi. "Nessun maltrattamento, stanno bene", dice l'ambasciatore italiano in Israele Luca Ferrari

Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Torneranno oggi, fa sapere il ministero degli Esteri.

Il senatore Marco Croatti del M5s, l'eurodeputata Annalisa Corrado e il deputato Arturo Scotto del Pd, e l'eurodeputata do Avs Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Antonio Tajani ha avuto nella notte un colloquio con i 4 parlamentari, che sono in buone condizioni.

"Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento", ha fatto sapere poi l'ambasciatore Luca Ferrari.

Ieri Tajani, nel corso delle sue comunicazioni in Senato, ha detto che in tutto gli italiani fermati negli abbordaggi da parte delle forze israeliane sono 40. Il ministro ha chiesto che tutti vengano liberati. "Il personale della nostra ambasciata sta chiedendo alle autorità israeliane di effettuare visite consolari e di permettere la liberazione immediata di tutti gli attivisti", ha affermato il titolare della Farnesina. L'ambasciata a Tel Aviv sta chiedendo anche la possibilità di utilizzare un volo charter per l'Italia.