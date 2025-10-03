I “dilemmi” di Schlein. Corrado, Scotto e gli altri della flotilla alle 13.30 a Fiumicino. “Andare a prenderli o no?”

Ad accogliere Scuderi di Avs andrà Angelo Bonelli, mentre per il 5 stelle Croatti ci saranno Patuanelli e Maiorino. Ma come fare ad andare senza dover abbandonare in anticipo il corteo che sta ancora attraversando la città in direzione della stazione Termini?

Il Santo è la passione di Giuseppe Conte, ma oggi a Padre Pio si ispira anche Elly Schlein. Alla segretaria del Pd servirebbe infatti il dono della bilocazione, la capacità di essere in due luoghi contemporaneamente, che fu del frate di Pietralcina per riuscire a fare tutto quello che vorrebbe. Schlein infatti questa mattina sta partecipando allo sciopero per Gaza indetto dalla Cgil a Roma. Poi, alle 18, dovrebbe essere a Corigliano, in Calabria, per la chiusura della campagna elettorale di Tridico.

Ma alle, 13.30, quando il corteo non sarà ancora terminato, a Roma Fiumicino arriveranno da Israele i parlamentari dem Arturo Scotto e Annalisa Corrado. Con loro anche i colleghi di Avs e M5S Benedetta Scuderi e Marco Croatti. Si tratta dei quattro politici italiani imbarcati sulla flotilla. Allo scalo romano andranno senz’altro il leader di Avs Angelo Bonelli per Avs, il capogruppo de Senato Stefano Patuanelli e la parlamentare Alessandra Maiorino per il M5s (Conte non potrà perché già in Calabria per la chiusura della campagna elettorale).

Al Nazareno erano convinti: dobbiamo andarli a prendere. Già si immaginava la foto con i flotillieros dem. Ma come fare ad andare senza dover abbandonare in anticipo il corteo che sta ancora attraversando la città in direzione della stazione Termini? Anche perché c’è anche un altro dubbio: loro tornano ma gli altri membri della flotilla sono ancora in Israele. Insomma non c’è troppo da festeggiare.