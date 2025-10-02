Nordio contro Gratteri: "Le sue lezioni in tv? E' la dimostrazione che serve la separazione delle carriere"

Il ministro della Giustizia sul nuovo programma su La7 del procuratore di Napoli: "Non mi preoccupa che vada in televisione ma dimostra quello che sempre penso: i pm devono indagare e i giudici tacere"

Carlo Nordio contro Nicola Gratteri e le sue lezioni su La7. Il ministro della Giustizia alla Camera: “Gratteri? La sia presenza in televisione? È la dimostrazione che serve la separazione della carriere. Non vedo l’ora di confrontarmi con lui. Non mi preoccupa che vada in televisione ma dimostra quello che sempre penso. I pm devono indagare e i giudici tacere. È la migliore prova della riforma della giustizia”.

"Lezioni di mafia", il programma condotto da Gratteri, ha raccolto il 7,10 per cento di share (il 17 settembre, nella prima puntata), il 5,52 per cento il 24 settembre e il 3,95 per cento ieri, 1 ottobre.

