Il colloquio
Gratteri: "La sinistra mi voleva presidente della Calabria. Per chi voto? Non lo dico, visto il seguito che ho"
Parla il magistrato calabrese ora alla guida della Procura di Napoli: "Conosco entrambi i candidati e andrò a votare"
Nicola Gratteri da Gerace, Reggio Calabria, dice al Foglio: “Da procuratore di Napoli non mi permetto di dare un giudizio sui candidati alla presidenza della mia regione, la Calabria”.
Ma chi voterà fra Occhiuto e Tridico?
“Non posso rispondere a questa domanda perché potrei condizionare gli elettori calabresi visto il seguito che ho, visto che mi è stato proposto anche di fare il presidente della giunta regionale”.
Dunque conferma un’indiscrezione: il centrosinistra le ha chiesto di candidarsi?
“Confermo. Ma non ho preso in considerazione questa ipotesi nemmeno per un secondo: sono il felice procuratore di Napoli”.
Ma avrà una preferenza?
“Certo, ma non posso occuparmi di queste cose calabresi”.
Andrà a votare?
“Certamente”.
E’ sbagliato scrivere che voterà per Tridico?
“Assolutamente. Conosco entrambi i candidati personalmente, ma non le dirò per chi voto”.
Bonaccini: "Ricci-Decaro al Parlamento Ue e pure candidati? Nessun impedimento"
Il presidente del Pd sulle rinunce al Parlamento europeo per le regionali: "Scelte personali, ma l'incompatibilità scatta solo in caso di vittoria". Bonaccini apprezza la rinuncia di Orlando al seggio alla Camera per la Liguria e rassicura sul ruolo di Ricci, Decaro e Tridico, già eletti a Strasburgo
incontri e trattive