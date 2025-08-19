L'indiscreto
Puglia: faccia a faccia Decaro-Emiliano. Prove tecniche di disgelo nel Pd per le regionali
Il vertice a casa del segretario regionale. Presente per Elly Schlein Igor Taruffi. Resta il nodo dell'ex governatore che vorrebbe correre per il consiglio regionale
Prove tecniche di disgelo nel Pd pugliese.
Oggi a Bari si sono incontrati il governatore uscente Michele Emiliano e il papabile candidato alla guida della regione l'europarlamentare ed ex sindaco di Bari Antonio Decaro.
Tra i due litiganti (il secondo non vuole che il primo corra per il consiglio regionale altrimenti fa un passo indietro) Igor Taruffi, braccio destro di Elly Schlein, e il segretario regionale del Pd Domenico De Santis. Il vertice è avvenuto a casa di quest'ultimo.
Non c'è di mezzo la pace in Ucraina, cose serie, ma la situazione è ugualmente ingarbugliata. Dal Nazareno considerano il faccia a faccia tra Emiliano e Decaro molto positivo. "Il primo passo verso la distensione". Si dà quasi per scontato a questo punto la candidatura a presidente dell'europarlamentare, anche se di ufficiale ancora non c'è nulla. Così come ancora non si sa cosa avrà deciso Emiliano: correrà per il consiglio regionale o si accontenterà di un posto da capolista alle prossime elezioni politiche?
