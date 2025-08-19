Leggi il foglio

L'indiscreto

Puglia: faccia a faccia Decaro-Emiliano. Prove tecniche di disgelo nel Pd per le regionali

Simone Canettieri

Il vertice a casa del segretario regionale. Presente per Elly Schlein Igor Taruffi. Resta il nodo dell'ex governatore che vorrebbe correre per il consiglio regionale

Prove tecniche di disgelo nel Pd pugliese.

Oggi a Bari si sono incontrati il governatore uscente Michele Emiliano e il papabile candidato alla guida della regione l'europarlamentare ed ex sindaco di Bari Antonio Decaro.

Tra i due litiganti (il secondo non vuole che il primo corra per il consiglio regionale altrimenti fa un passo indietro) Igor Taruffi, braccio destro di Elly Schlein, e il segretario regionale del Pd Domenico De Santis. Il vertice è avvenuto a casa di quest'ultimo.

Non c'è di mezzo la pace in Ucraina, cose serie, ma la situazione è ugualmente ingarbugliata. Dal Nazareno considerano il faccia a faccia tra Emiliano e Decaro molto positivo. "Il primo passo verso la distensione". Si dà quasi per scontato a questo punto la candidatura a presidente dell'europarlamentare, anche se di ufficiale ancora non c'è nulla. Così come ancora non si sa cosa avrà deciso Emiliano: correrà per il consiglio regionale o si accontenterà di un posto da capolista alle prossime elezioni politiche?

 

Di più su questi argomenti:
  • Simone Canettieri

  • Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico). Prima ancora in Emilia Romagna come corrispondente (fra nascita del M5s e terremoto), a Firenze come redattore del Nuovo Corriere (alle prese tutte le mattine con cronaca nera e giudiziaria). Ha iniziato a Viterbo a 19 anni con il pattinaggio e il calcio minore, poi a 26 anni ha strappato la prima assunzione. Ha scritto per Oggi, Linkiesta, inserti di viaggi e gastronomia. Ha collaborato con RadioRai, ma anche con emittenti televisive e radiofoniche locali che non  pagavano mai. Premio Agnes 2020 per la carta stampata in Italia. Ha vinto anche il premio Guidarello 2023 per il giornalismo d'autore.

I più letti di Politica