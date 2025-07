Bignami (FdI): "Calenda con il centrodestra? E' un leader con cui ci si può confrontare"

"Calenda non segue l'opposizione – dice il capogruppo di Fratelli d'Italia – va per la sua strada. Un'alleanza con lui? Dipende dai territori"

“Carlo Calenda, a differenza degli altri, sta sulle cose. Giudica le proposte nel merito. Ha un profilo a sé rispetto ai leader di opposizione”. L’attestato di stima è quello di Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, al quale chiediamo, quindi, cosa pensa della proposta lanciata dal vicepremier in quota Forza Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani che, in vista del dopo-Sala, ha aperto (o meglio spalancato) le porte al segretario di Azione Carlo Calenda. “Che ci possa essere un’alleanza con il centrodestra? Chissà. Nel caso di Milano c’è un humus particolare. Penso al fatto che l’ex sindaco forzista Letizia Moratti, nel 2023, si candidò alle elezioni regionali proprio con Calenda e Renzi”. Certo. Ma, se ci fossero i presupposti, l’accogliereste, voi, il leader di Azione? “Ogni territorio è diverso, ma sicuramente Calenda è un leader con cui ci si confronta”.



Dice Bignami: “Calenda giudica sempre il merito delle cose, il che dispone al confronto. Dopodiché bisogna capire di volta in volta cosa accade sui territori”. Ed eccoci dunque all’ultimo (o penultimo) tempo del valzer di Azione con il centrodestra. Nuovo capitolo, scritto da Carlo Calenda (sempre più monade), che ha risposto ieri al corteggiamento di Tajani auspicando una “coalizione dei volenterosi”. Contro il bipolarismo sfranto. Egli si è detto d’accordo, con il reggente di Forza Italia, nell’idea di un civico a Palazzo Marino. E in più – invitando i riformisti del Pd – ha stigmatizzato gli estremismi di Lega a destra e di Avs e M5s a sinistra. Senza mai nominare, e dunque sporcare, il partito di Giorgia Meloni. “Carlo Calenda è uno che va per la sua strada”, dice quindi Bignami. Al quale ricordiamo che forse anche per questo invitò la premier Giorgia Meloni, a marzo, al congresso nazionale di Azione. Che forse per questo si venitilò la sua candidatura con il centrodestra al comune di Roma (l’interessato, interrogato da questo giornale, non ha confermato ma neppure smentito). E infine per questo sempre lui, “che va per la sua strada”, ha scelto poi di sfilarsi dal Campo largo nelle Marche bocciando l’opzione Ricci. “Calenda non segue la corrente dell’opposizione”, è il commento del capogruppo a Montecitorio.

“A sinistra c’è una competizione interna che funziona così: si affannano per superarsi a vicenda, andando sempre più a sinistra. L’obiettivo è collocarsi il più lontano possibile dal governo sui contenuti, nel tentativo di prendere voti in base alla polarizzazione”. Polarizzazione, di cui parla il leader di Azione, che ha spostato il Pd sulle battaglie di Conte, Bonelli e Fratoianni. “E’ un movimento che ha spostato il baricentro delle opposizioni, e non c’è dubbio che in questo Calenda sia diverso”. Italo Bocchino – che oggi supporta nella comunicazione il candidato marchigiano Acquaroli – lo ha definito un “pragmatico”. Un uomo “antropologicamente più vicino a Meloni che a Schlein”. Ecco. A noi pare che gli elementi per fare il salto quantico, anzi dannunziano, e venire verso la vita, ci possano essere. O no? “Io non mi permetto di dare consigli – sorride Bignami – e come ho detto ogni territorio è diverso”. Però lui vota con voi, a differenza di Renzi, a favore della riforma della giustizia, per la separazione delle carriere. “Infatti per ora, molto più significativa mi pare la sua propensione a discutere. Che non vuol dire arrivare necessariamente a un accordo. Ma essere concentrati sulle cose. Il confronto porta al confronto”. E, a quanto pare, anche a porte semiaperte.