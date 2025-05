Sale il Pd, cala FdI. Mentre gli italiani preferiscono Sanchez e Starmer a Meloni. Il sondaggio

I dem guadagnano mezzo punto percentuale e salgono al 22,5 per cento. Ma il partito della premier è ancora saldamente la prima forza in Parlamento: oltre il 30 per cento. Lieve flessione per M5s, Lega e FI. Putin e Trump sono i leader internazionali meno apprezzati

Cresce leggermente il Pd, calano le forze di maggioranza e il M5s. Secondo le stime Swg per La7, nella settimana del Primo maggio, il partito di Elly Schlein guadagna mezzo punto percentuale e si attesta al 22,5 per cento. FdI perde invece lo 0,2, ma è saldamente il primo partito attestandosi al 30,1 per cento.

Terza forza in Parlamento è il Movimento 5 stelle, al 12.2 per cento (meno 0,2), seguita da Lega (8,6) e Forza Italia (8,7). Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,4 per cento, e cresce dello 0,2 per cento.



Tra le forze centriste spicca Azione, al 3,5 per cento, poi Italia viva al 2,8: entrambe risultano in leggera crescita. Mentre +Europa è stabile all'1,7 per cento, così come Noi moderati all'1.

La rilevazione si sofferma poi sul giudizio degli italiani verso i leader internazionali. In questo caso, è Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, il più apprezzato con un punteggio di 5,3 (in una scala da 0 a 10). Dietro di lui Keir Starmer - premier inglese, 4,8 il suo punteggio – e poi Giorgia Meloni è stimata al 4.7. Gli ultimi due della classifica sono Donald Trump (2,8) e infine il presidente russo Vladimir Putin (2.5).