Le comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera. La diretta

La presidente del Consiglio in Aula per esporre la posizione che terrà l'Italia al Consiglio europeo del 20-21 marzo

Dopo il martedì a Palazzo Madama, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è oggi dalle ore 9.30 alla Camera dei Deputati per le Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 20-21 marzo.

Ieri il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sugli impegni del governo al Consiglio europeo di giovedì e venerdì con 109 voti favorevoli, 69 contrari e 4 astensioni. La risoluzione si articola in 12 impegni, non cita il piano di riarmo varato dalla Commissione europea e ribadisce, fra l'altro, il sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo necessario, fermo restando l'auspicio di una rapida conclusione dei negoziati di pace", l'impegno del governo a "una politica di difesa che rinforzi le capacità operative degli stati nazionali europei nel quadro dell'alleanza Nato" e rimarca la necessità di opporsi a eventuali proposte di tasse aggiuntive nel negoziato sul prossimo bilancio della Ue.