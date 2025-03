Gli anarchici, i leninisti, le Acli, Carlin Petrini. Intercettazioni surreali di chi il 15 non manifesta

Da Giuseppe Conte a Marco Rizzo, fino al presidente Anpi. L'incredibile giro di telefonate di Michele Serra in vista della manifestazione per l'Europa di sabato

La manifestazione per l’Europa di sabato è indetta da Michele Serra, noto per accelerare le carriere oppure bloccarle, se l’artista in questione non è comunista (leggere elenco completo degli artisti sul sito del Foglio). Erano gli anni 90 quando a organizzare queste vergogne era Nanni Moretti. I suoi film negli Usa vengono giustamente scherzati. Ma sentiamo le telefonate di Serra alle varie associazioni per farle partecipare. Serra: “Circolo anarchico della Ghisolfa (MI)? Amici, ci siete sabato per protestare contro gli Emirati arabi?”. Anarchici: “Sì veniamo, ma faremo un corteo a parte con la bara della von der Leyen”. “Non esagerate!”. “Allora non veniamo!”.

Leggi anche: editoriali Manifestare per l'Europa, ma quale? Redazione

Altra telefonata: “Ciao Giuseppi, ci sei sabato?”. Conte: “No! Michele, sono con Di Maio a una riunione dei paesi dell’Opec”. “Quanto va il Brent al barile?”. “Quattrocento dollari”. “Come prezzo è in linea con la situazione geopolitica. Ti risulta che alcuni militanti in pensione vogliono assaltare il Parlamento e fare il bivacco?”. “Sì! Sono delle squadracce che arrivano a Roma per arrestare il capo dello stato”. “Noi lo impediremo”. “Chi? Te e Landini?”. “No, vengono anche quelli del gruppo di Cicalone”. “Auguri!”.

Serra telefona a me in qualità di presidente Anpi: “Ciao, vieni a manifestare sabato?”. “Per cosa?”. “Per il riarmo dell’Europa a discapito del Ponte sullo Stretto”. “Come partigiano devo dirti no! Non ci sarò. Si è rotto il femore mio genero di 31 anni, non si era mai verificata tale rottura in questa tenera età”. “Non può venire con le stampelle?”. “Sì, verrà senz’altro, a sabato”.

Leggi anche: trova le differenze Le sinistre convergenze tra Schlein e l'Anpi, dal no al riarmo fino a Israele e al cortocircuito Musk Luca Roberto

Michele Serra telefona a Marco Rizzo dei comunisti leninisti: “Ti aspetto sabato in piazza, saremo 750 mila…”. “Serra, tu, Travaglio, Saviano, Scanzi e Achille Lauro avete fatto i miliardi a prendere per il culo gli operai. Per cui non ci sarò, ma prima passo in comune ad arrestare il sindaco Gualtieri”. “Motivo?”. “Borseggi in metrò diminuiti a danno dei pensionati”.

La Cei e le Acli non parteciperanno perché ancora offesi dagli articoli del settimanale Cuore (diretto da Serra). Elly Schlein ci sarà ma alle 16.30 deve scappare per un altro impegno. Hamilton prova a Maranello il nuovo catorcio. Calenda ci sarà. Sia il consolato di Milano (Usa) che l’ambasciata hanno mandato un fonogramma al segretario di stato con tutti i dettagli della manifestazione. Inutile dire che grazie alla presenza di Calenda e a quella mancata di Fratoianni i telegiornali Usa apriranno con la notizia della manifestazione in Italia, facendo ridere il 75 per cento degli spettatori.

Michele Serra, attenzionato dalla Digos dal 1980 e schedato come agente Cia, verrà arrestato e condotto al carcere di Volterra. Qui con il suo amico Mario Punzo metteranno in scena una commedia dal titolo “Mistero buffo”. Gli eredi di Fo faranno causa. Ma i giudici comunisti daranno ragione alla banda di Michele Serra. Putin intervistato sulla manifestazione a Roma dirà: “Ma Michele non era uno dei nostri? Soliti italiani traditori, ci hanno invaso con i tedeschi, hanno bombardato Belgrado con governo a guida ‘comunismo’, adesso sono pacifisti. Gli porteremo via tutto: terre, casali di campagna, azioni e Carlin Petrini, già agente Kgb. Non si capisce se è con noi o con Trump. Penso Trump”. Io come ragazzo simpatizzante per il movimento di Massimo Giletti parteciperò con la bandiera dei Forconi.