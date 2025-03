Quelli che danno lezioni di europeismo

Spiegano come l'autentico europeista, col pedigree di Ventotene, dovrebbe rispondere se aggredito

Sullo stesso argomento: Il pride pro Europa di Michele Serra

Quelli alla Michele Serra che l’Europa certo, ma solo nei modi e col pedigree di Ventotene, e se poi proprio qualcuno ti tirasse per i capelli fino a costringerti ad attrezzarti per colpire un aggressivo sopraffattore, ora, e qui, quelli si girano indignati dall’altra parte per chiarire come l’autentico europeista dovrebbe colpire, se mai, quo e qua.