La proposta di Meloni: "Un vertice immediato sull'Ucraina tra Stati Uniti, Europa e alleati"

Dopo lo scontro alla Casa bianca tra Trump e Zelensky, la premier lancia un'iniziativa italiana: "Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli. Non converrebbe a nessuno"

Dopo lo scontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni chiede un vertice tra alleati. "Ogni divisione dell’Occidente ci rende tutti più deboli e favorisce chi vorrebbe vedere il declino della nostra civiltà. Non del suo potere o della sua influenza, ma dei principi che l'hanno fondata, primo fra tutti la libertà. Una divisione non converrebbe a nessuno", ha detto la premier italiana con un nota pubblicata nella tarda serata di ieri.



"È necessario - si legge ancora nel comunicato - un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall’Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro. È la proposta che l'Italia intende fare ai suoi partner nelle prossime ore".

Nel frattempo, dopo le tensioni nel vertice tra Trump e Zelensky, la gran parte dei paesi europei si è schierata nettamente dalla parte del presidente ucraino.

Sull'Ucraina questa mattina è intervenuto anche il ministro degli Esteri. "L'unità dell'occidente è la nostra priorità. L'Alleanza atlantica è nata per difendere libertà e democrazia, gli stessi valori che rappresentano le fondamenta dell'Unione europea. Ecco perché l'Italia chiede un vertice tra alleati per decidere sulle grandi questioni, a partire dalla guerra in Ucraina. Dividersi sarebbe un grave errore", ha detto Tajani ad Affari Italiani. "È fondamentale per raggiungere ogni obiettivo l'unità fra europei, Così come è impensabile una trattativa per la fine della guerra senza Ucraina e senza Unione europea. Tutti dobbiamo lavorare per una pace giusta che, però, non può consistere nella sconfitta di Kiev. Una pace che deve naturalmente garantire la sicurezza di tutta l'Europa".