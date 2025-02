Zelensky alla Casa Bianca da Trump per l'accordo sulle terre rare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è a Washington e oggi pomeriggio è stato ricevuto dal presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Al centro dell'incontro c'è la firma dell'accordo sui minerali strategici e le terre rare, con cui verrà ceduta agli Stati Uniti parte degli introiti derivati dalle risorse minerarie ucraine in cambio di aiuti finanziari e militari. "Abbiamo un accordo molto equo. È un grande impegno da parte degli Stati Uniti", ha detto Trump accogliendo Zelensky allo Studio Ovale. Zelensky si è augurato che "questo documento sia un passo avanti per l'Ucraina" e ha dichiarato ai giornalisti di voler discutere di ciò che gli Stati Uniti sono "pronti a fare" per garantire la sicurezza del suo paese.

Poco prima del bilaterale, Trump ha affermato che l'Ucraina dovrà scendere a compromessi per ottenere la pace perché "non si possono fare accordi senza compromessi". Anche se, ha specificato, questi "non saranno così grandi come alcuni pensano". Dal canto suo, il presidente ucraino ha detto che non ci dovrebbero essere "compromessi con un assassino sul nostro territorio", riferendosi al presidente russo Vladimir Putin.

Ma clima fra i due si è fatto piuttosto acceso. "Stai giocando con la Terza Guerra mondiale", ha detto il presidente americano a Zelensky nel loro incontro alla Casa Bianca. Dopo una domanda sul suo messaggio agli alleati della Nato nell'Europa centrale e orientale – preoccupati per la politica espansionistica di Putin – Trump ha risposto dicendo di essere allineato sia con Putin sia con l'Ucraina, perché altrimenti non otterrebbe mai un accordo. Al tempo stesso ha detto di rifiutarsi di "dire cose terribili su Putin" che renderebbero difficili i negoziati. "Non sono allineato con nessuno. Sono allineato con gli Stati Uniti d'America e il bene del mondo" ha aggiunto prima di rivolgersi poi verso Zelensky dicendogli che deve "essere grato" agli americani e accusandolo di "giocare con la Terza Guerra mondiale".

"Stiamo cercando di risolvere un problema. Non dirci cosa proveremo, perché non sei esattamente nella posizione di dare ordini", ha replicato Zelensky. Il botta e risposta è poi continuato con Trump che ha detto a Zelensky: "In questo momento non sei in una posizione molto buona" e "non hai le carte giuste ora con noi".

L'accordo sulle terre rare rappresenta un primo passo nel dialogo verso la costruzione della pace. Pur occupando solo lo 0,4 percento della superficie terrestre, l'Ucraina possiede circa il 5 per cento di tutte le “materie prime critiche” del mondo (dal litio al titanio, oltre a uranio, grafite e altre). Si tratta di risorse fondamentali per la produzione di veicoli elettrici, pannelli solari, turbine eoliche, ma anche telefoni cellulari, computer e semiconduttori. Anche se, secondo l’Institute for the Study of War, circa la metà delle riserve di terre rare dell’Ucraina si trovano nel territorio attualmente occupato dalla Russia.

Nei giorni scorsi, altri leader europei avevano incontrato Trump. Ieri è stato il turno di di Keir Starmer, primo ministro britannico, con cui Trump ha discusso dei negoziati con Putin e del conflitto in Ucraina. Il 24 febbraio, nel giorno del terzo anniversario dell'invasione russa, Trump ha incontrato il presidente francese, Emmanuel Macron.