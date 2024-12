FdI sempre primo partito, scendono Pd e M5s. Gli italiani vogliono limiti per le Ong

Secondo gli ultimi dati di Swg, Fratelli d'Italia arriva al 29,3 per cento. Il Partito democratico cala al 22,2, mentre Avs rimane stabile al 6,9. Il 41 per cento degli italiani vorrebbe vietare o limitare l'attività delle Organizazzioni non governative

L'ultimo sondaggio Swg presenta una situazione politica abbastanza stabile: Fratelli d'Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cresce ancora dello 0,5 per cento e arriva al 29,3 e si conferma ancora una volta il primo partito italiano. Il Partito democratico scende dello 0,2 per cento attestandosi al 22,2. Mentre un terzo degli italiani - il 33 per cento - ha deciso di non esprimersi, un dato in calo (-1 per cento) rispetto alla settimana precedente.

Tra le forze ora al governo, Lega e Noi moderati hanno perso voti e scendono rispettivamente all'8,4 per cento (-0,3) e all'1,1 per cento (-0,1). Forza Italia invece guadagna uno 0,2 per cento e arriva al 9,4.

Per quanto riguarda il fronte delle opposizioni, il Movimento 5 stelle scende all'11, 2 per cento perdendo lo 0,3, mentre Alleanza Verdi e Sinistra resta stabile al 6,9 per cento. Al centro Azione perde uno 0,1 per cento e arriva al 3,2, +Europa resta al 2 per cento e Italia Viva guadagna uno 0,1 (è al 2,5 per cento).

Gli italiani contro le Ong

Il 41 per cento degli intervistati vorrebbe limitare l'attività delle Organizzazioni non governative perché "tendono a incentivare l'arrivo di migranti" o vietarla del tutto. Il 38 per cento invece ritiene che sarebbe opportuno sostenerne solo alcune.