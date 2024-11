A una settimana dalle regionali, cresce il Pd e cala (poco) FdI. Il sondaggio

Secondo gli ultimi dati di Swg, il partito di Schlein raggiunge il 22,6 per cento, mentre quello della premier scende al 29,4 per cento. M5s fermo all’11,2. Forza Italia sopra la Lega

Effetto regionali? A una settimana dalla vittoria di Michele De Pascale in Emilia Romagna e di Stefania Proietti in Umbria, cresce il Pd e cala Fratelli d'Italia. Secondo gli ultimi sondaggi Swg per La7, il partito di Elly Schlein guadagna mezzo punto percentuale e raggiunge il 22,6 per cento. Il partito della premier invece scende, anche se di pochissimo (meno 0,3 per cento) e va al 29,4 per cento.

I litigi in casa Cinque stelle irritano l'elettorato e fermano il M5s all’11,2 per cento, mentre Forza Italia è stabile all’8,9 per cento. Subito dopo c'è la Lega che scende dello 0,3 per cento e tocca quota 8,3, mentre Verdi e Sinistra perdono uno 0,1 per cento e arrivano al 6,8 per cento.

Nel fu Terzo polo, è testa a testa tra Azione (che cresce dello 0,2 per cento) al 2,7 per cento e Italia Viva al 2,6 per cento (più 0,1). Piccola crescita anche per Sud chiama Nord (più 0,1) all’1,1 per cento. +Europa è all’1,9%, in lieve calo (-0,1 per cento), Noi moderati all’1,1 e altre liste (-0,1).