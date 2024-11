FdI sfiora il 30 per cento, in calo Pd e M5s. E Trump non piace agli italiani. Il sondaggio

I meloniani arrivano al 29,8 per cento. Nel complesso la maggioranza è in leggera crescita. Mentre quasi 7 italiani su 10 si esprimono negativamente sul nuovo presidente americano

Cresce ancora Fratelli d'Italia: guadagna lo 0.4 per cento e arriva al 29,8. Di gran lunga il primo partito italiano. Il Partito democratico resta infatti staccato di oltre 7 punti, è stimato al 22,1 per cento (in calo dello 0,2 rispetto a una settimana fa). Sono i risultati del sondaggio Swg, che questa settimana offrono una fotografia della situazione politica senza grandi cambiamenti. Mentre il 34 per cento degli italiani preferisce non esprimersi - un dato che sale del 2 per cento.

Nel complesso, le forze di maggioranza sono in crescita e se Forza Italia resta stabile all'8.9 per cento, la Lega registra un 0,1 per cento – adesso è all'8,9 appaiata ai forzisti – così come Noi Moderati che arriva all'1,2 per cento.



Sul fronte opposto continua il buon momento di Alleanza Verdi sinistra, + 0,2, il cui consenso è pari al 6,7 per cento. Perde invece lo 0,3 per cento il M5s: i grillini sono all'11, 3per cento. Infine i partiti di centro: Azione è stazionaria al 2,6 per cento; Italia viva, in leggero calo (0,1) si attesta al 2,3 per cento. Più Europa è al 2,1 (+0,1 per cento).



Trump non piace agli italiani



Il neo presidente degli Stati Uniti non piace agli italiani. Il 67 per cento degli intervistati non è infatti soddisfatto, o lo è poco, della rielezione di Donald Trump alla Casa bianca. Un giudizio comunque migliore rispetto al 2016, quando il Tycoon vinse per la prima volta le presidenziali. Allora, era addirittura il 74 per cento a esprimersi negativamente.