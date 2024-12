Nasce Sinistra per Israele Roma: coordinatore Aurelio Mancuso

Uno degli obiettivi del gruppo è superare le divisioni a sinistra che contraddistinguono ogni anno il 25 aprile e contrastare le derive antisemite

Il gruppo promotore di Sinistra per Israele di Roma, ha convocato ieri l’assemblea costitutiva che ha eletto il coordinamento e chiamato Aurelio Mancuso alla responsabilità di coordinatore. La nomina arriva in previsione del Congresso nazionale di Sinistra per Israele che si terrà a Roma l’8 e il 9 febbraio. Mancuso è giornalista e attivista politico: dal 2007 al 2010 è stato presidente di Arcigay. Come si legge nella nota che dà notizia della costituzione del gruppo, "il documento programmatico per il 2025, approvato a conclusione dell’assemblea, ha individuato tre linee d’azione. La prima riguarda la necessaria collaborazione e il permanente confronto con tutte le forze del centrosinistra e democratiche, con il mondo sindacale, con le realtà sociali e culturali della città. In particolare, Sinistra per Israele ritiene urgente risanare la frattura che, da troppi anni, impedisce che tutti gli antifascisti, l’Unione delle comunità ebraiche italiane e la comunità ebraica di Roma sfilino insieme il 25 Aprile. Una data, questa, di cui, tra l'altro, l'anno prossimo ricorre l'ottantesimo anniversario".

Oltre a rafforzare il confronto con il mondo cattolico, Sinistra per Israele si propone pure "di favorire i rapporti tra culture differenti e di contrastare in tal modo ogni forma di antisemitismo, di islamofobia, di discriminazione, per qualunque motivo essa avvenga, compresi i motivi legati al genere, all’orientamento e identità sessuali. Sarà decisiva a tal fine la predisposizione di incontri non solo con le donne, i movimenti lgbtq+, in particolare con le giovani generazioni, cui ci rivolgiamo esplicitamente, a inziare dall’associazionismo studentesco e che auspichiamo di incontrare quanto prima".

In sostanza, quindi, Sinistra per Israele di stanza nella capitale ha come obiettivo quello di cercare un maggior dialogo, soprattutto con la comunità ebraica, recuperando la lunga tradizione del movimento nazionale, costituito nel novembre 2010 e che tra i primi firmatari annoverava, tra gli altri, Giorgio Napolitano, Giuliano Amato, Piero Fassino, Sandra Bonsanti, Enrico Boselli, Peppino Caldarola, Furio Colombo e Umberto Eco. Segretario di Sinistra per Israele è l'ex onorevole del Pd Emanuele Fiano.