Il Parlamento europeo approva l'uso dei missili in territorio russo, ma Pd e FI si spaccano

In Commissione bilancio la proposta del Carroccio viene respinta: no al taglio del canone: 12 i voti contrari, 1o quelli a favore. Schlein all'attacco: "Governo allo sbando”. Salvini: "Mi spiace, non per la Lega, ma per gli italiani". E Meloni: "Se abbiamo trovato l'accordo per il cessate il fuoco in Libano possiamo farlo pure sulla Rai..."