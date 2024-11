Ruotolo, il giudice Albano e gli altri mitomani che lasciano X o che si danno alla “Resistenza”

A due giorni dalle parole di Elon Musk sui giudici contiamo all’incirca tre categorie di persone in fermento su quello che un tempo fu Twitter: gli indignati che se ne vanno; i partigiani che restano per combattere e infine quelli che, specialmente i giornalisti della Rai, si sentono boicottati perché perdono follower. Complotto!

A due giorni dalle parole di Elon Musk, quelle che tanti lutti addussero all’Italia, contiamo all’incirca tre categorie di persone in fermento su Twitter, anzi su X. Tre categorie di simpatici mitomani, sia detto con grande anzi grandissimo rispetto per i mitomani (che Dio ce li conservi con le loro rivoluzioni dal divano di casa). Ci sono dunque quelli che abbandonano X indignati, quelli che invece restano, sì, ma solo perché fanno i partigiani (“davanti ai fascisti non si arretra di un millimetro”) e infine quelli che, specialmente giornalisti della Rai (chissà perché), si sentono boicottati da Musk in quanto – state bene attenti – perdono follower: “C’entra l’aver attaccato il padrone? Sta capitando anche ad altri?”. Complotto, tremendo complotto!

Notoriamente infatti Musk è assai preoccupato dai giornalisti della Rai, specialmente quelli del Tg3 assai seguito in California e dintorni. Ecco. Ora, comunque sia, fra tutte queste categorie di simpatici incongrui la nostra preferita è senza dubbio quella di chi se ne va da X, quella di chi ci comunica che “sbatte la porta in faccia a Musk”, di quelli che in pratica annunciano l’Aventino social. “Noi ce ne andiamo”. Tiè, brutto Elon che non sei altro: e ora che farai senza di noi?

Tra questi adorabili castigamatti ci sono cantanti, qualche attore di soap, la presidente di Magistrutura democratica Silvia Albano, quella che riporta migranti in Italia, ma spicca soprattutto Sandro Ruotolo. Ecco. Egli, oltre a essere un membro della segreteria del Pd in teoria sarebbe anche il responsabile “informazione” del partito. Insomma Ruotolo è l’uomo che ella, cioè Elly, in pratica Schlein, l’erede di Terracini, ha scelto per guidare le politiche sugli strumenti della comunicazione.

E che fa Ruotolo? Egli ruotola fuori da X con la giudice Albano. Ovvio. Sicché il Pd adesso fa Aventino alla Rai, fa Aventino sulla Consulta e fa Aventino pure sul social. Una strategia complessivamente geniale, senza dubbio. Una manovra degna di Napoleone o di uno scacchista come Kasparov, una mossa che dopo le elezioni in Umbria di domenica e lunedì, se il Pd dovesse perdere anche la dodicesima regione consecutiva, si potrebbe presto configurare come una sorta di Aventino totale. Tipo l’Armageddon di tutti gli Aventini. In sostanza una diserzione o sparizione definitiva non solo da X ma proprio dalla faccia della terra. Sia degli eletti del Pd dai consigli regionali sia dei loro elettori dalle urne. Ruotolo e gli altri aventiniani di Schlein a quel punto per fortuna avranno comunque un motivo per essere ottimisti: c’è l’Emilia-Romagna. Lì possono pur sempre trasferirsi con la dottoressa Albano e tutti gli altri aventiniani di X. In Emilia! Un social protetto e gestito da gente come Emily Clancy, la vicesindaca di Bologna, quella che il pogrom del 7 ottobre “va contestualizzato”. Loro sono buoni, altro che Musk.