Trump nominerà Musk e Ramaswamy alla guida del Department of Government Efficiency

I due dirigenti aziendali avranno il compito di fornire alla Casa Bianca le raccomandazioni per rivedere le operazioni federali e per tagliare normative e personale. Ma ci sono dei dubbi sui finanziamenti disponibili

Il presidente eletto Donald Trump martedì ha annunciato che nominerà i dirigenti aziendali Elon Musk e Vivek Ramaswamy per guidare una nuova commissione per tagliare la spesa pubblica e la regolamentazione, affidando un portafoglio enorme al miliardario della tecnologia che ha fornito sostegno politico e finanziario alla sua candidatura presidenziale. In una dichiarazione, Trump ha detto che il suo alleato miliardario e il suo ex rivale alle primarie repubblicane guideranno il Department of Government Efficiency, un'idea sostenuta da Musk. Trump ha dichiarato che il dipartimento opererà al di fuori del governo per guidare un "cambiamento drastico", mentre collaborerà con la Casa Bianca e il suo ufficio di bilancio per fornire raccomandazioni per tagliare le normative e personale e per rivedere le operazioni federali.

Musk ha adottato il soprannome "Doge" per la commissione, un riferimento a una criptovaluta basata su meme che ha anche pubblicizzato. Non è chiaro come verrà finanziato il dipartimento o se le sue raccomandazioni saranno approvate, perché la spesa federale è controllata dal Congresso e dalla Casa Bianca. Tuttavia, i repubblicani sono pronti a controllare la Camera, il Senato e la Casa Bianca, dando al Gop l'opportunità di implementare almeno alcune delle proposte della commissione, innescando potenzialmente importanti ripercussioni per il governo degli Stati Uniti e per milioni di dipendenti federali.

"Abbiamo un quarto ramo del governo, lo stato amministrativo, i nostri padri fondatori non lo avevano previsto", ha detto in un'intervista Ramaswamy, ex dirigente farmaceutico che si è candidato alla presidenza all'inizio di quest'anno. "Rimuovere l'eccesso di burocrazia sarà positivo per la nostra economia e per il nostro spirito nazionale". Tuttavia, alcuni analisti dubitano che si otterranno risultati molto concreti. Il Congresso deve approvare qualsiasi modifica agli stanziamenti federali e non è chiaro se la commissione Musk produrrà raccomandazioni in tempo per l'azione delle nuove maggioranze del Gop. Trump ha ricordato che il lavoro della commissione deve essere completato "entro e non oltre" il 4 luglio 2026, non molto prima delle prossime elezioni di medio termine.

Anche le promesse di Musk sull'impatto della commissione sono state descritte come irrealistiche. Durante la campagna, ha chiesto alla commissione di trovare 2 trilioni di dollari di tagli al bilancio federale, una somma di gran lunga superiore ai bilanci dei dipartimenti della Difesa, dell'Istruzione e della Sicurezza Nazionale messi insieme, cosa che persino alcuni analisti di bilancio conservatori hanno stroncato, uno di loro l'ha descritta come "assolutamente assurda".

L'ascesa di Musk a capo della commissione avviene tra le preoccupazioni per i numerosi interessi commerciali personali con il governo federale. Le sue aziende nei settori automobilistico e spaziale sono cresciute anche con contratti e sussidi governativi, e lui ha a lungo criticato la regolamentazione governativa delle sue imprese. Dopo che i rapporti con il presidente Joe Biden sono diventati più tesi, Musk è emerso come un alleato chiave di Trump durante le elezioni presidenziali, donando più di 118 milioni di dollari alla campagna del tycoon e gestendo la sua più significativa operazione di mobilitazione degli elettori attraverso un super Pac (America Pac) .

Ramaswamy è salito alla ribalta come candidato alle primarie presidenziali del GOP del 2024. Durante quella campagna, ha sposato i tagli estremi al governo federale, chiedendo a un certo punto di ridurre la forza lavoro di oltre il 75 percento. In qualità di leader aziendale, Musk è noto per la sua propensione ad apportare cambiamenti radicali al personale, tra cui il taglio di oltre il 75 percento dei lavoratori di Twitter subito dopo l'acquisto dell'azienda.

"Questi due meravigliosi americani apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni eccessive e le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali", ha affermato Trump. I leader tecnologici nella cerchia di Musk parlano spesso della necessità di nuovi "progetti Manhattan", sostenendo che il governo è rimasto indietro in termini di innovazione. "Non andremo piano", ha detto Ramaswamy, aggiungendo che lo sforzo sarebbe stato bipartisan.

Una persona a conoscenza dell'iniziativa, che ha parlato delle delicate trattative chiedendo di mantenere l'anonimato, ha affermato che i dettagli del finanziamento dell'organizzazione sarebbero emersi presto. Il Gop aveva parlato di riduzione degli sprechi per molti anni ma non è stato efficace, ha aggiunto, arrivando alla conclusione che "gli outsider con un approccio molto più imprenditoriale" erano più adatti al compito.

Alcuni consiglieri di Trump vedono la commissione di Musk come un'opportunità per implementare obiettivi ricercati a lungo per ridurre la spesa e la regolamentazione federale e hanno ricordato quanto proposto dalla Grace Commission, un comitato dell'era Reagan che ha raccomandato miliardi di dollari di tagli alla spesa. Con quel modello, che alcuni consiglieri di Trump sperano che il piano di Musk possa emulare, la commissione ha identificato centinaia o migliaia di esempi di programmi e regolamenti governativi dispendiosi e ha chiesto al Congresso di approvare le raccomandazioni sostenute dal presidente. Tuttavia, è improbabile che questi sforzi alterino in modo significativo il crescente squilibrio fiscale della nazione. Il debito federale è già sulla buona strada per superare i suoi massimi storici dopo la seconda guerra mondiale e Trump ha anche proposto, quando sarà presidente, più di 7 trilioni di dollari in tagli fiscali aggiuntivi. Secondo il Government Accountability Office, alcune stime di bilancio conservative hanno fatto emergere che ci sono decine di miliardi di risparmi che potranno arrivare dal taglio degli sprechi e delle frodi, ma non molto di più.

La Costituzione conferisce al Congresso autorità sulla tassazione e sulla spesa, il che significa che qualsiasi modifica al bilancio federale raccomandata dalla commissione di Musk dovrebbe essere approvata dalla Camera e dal Senato. Alcuni consiglieri di Trump stanno cercando di trovare nuove teorie legali per modificare in modo indipendente la legge sulla spesa federale, sebbene tali idee, se perseguite, andrebbero incontro a obiezioni di natura legale. Ma hanno comunque espresso ottimismo sul fatto che la commissione potrebbe essere bipartisan e includere importanti leader aziendali. Ma un funzionario del Gop, parlando a condizione di mantenere l'anonimato, ha affermato che ciò sarebbe poco probabile data la scelta di mettere a capo del dipartimento Musk e Ramaswamy.

Jeff Stein and Elizabeth Dwoskin, copyright Washington Post

