La Liguria al voto: testa a testa tra Bucci e Orlando, affluenza in calo

Alle 23 di ieri, si è recato alle urne il 34,68 per cento dei cittadini liguri. I seggi chiuderanno oggi alle 15, la sfida è tra il sindaco di Genova Marco Bucci e il deputato del Pd Andrea Orlando

Il 27 e il 28 ottobre si vota per le elezioni regionali in Liguria. Sono nove i candidati governatori, ma la vera sfida sarà tra il sindaco di Genova Marco Bucci sostenuto dalla coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc) e il deputato del Partito democratico Andrea Orlando sostenuto da quella di centrosinistra (Pd, Movimento 5 stelle, Azione, Alleanza verdi e sinistra). Si vota in anticipo rispetto alla naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti perché l'ex presidente di regione si è dimesso dopo che la procura di Genova lo aveva accusato di finanziamento illecito, per cui ha chiesto di patteggiare. Le urne chiuderanno alle 15 di oggi.

Elezioni in Liguria: l'affluenza

Secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno tramite il sito Eligendo, alle 23 di ieri, aveva votato il 34,68 per cento dei liguri: l'affluenza è calata del 5 per cento rispetto al dato regionale del 2020 (39,80 per cento) e dell'1,5 per cento se guardiamo nel solo capoluogo (39,17 per cento contro il 40,72 di quattro anni fa). Complice anche il maltempo, quasi due elettori su tre non si sono recati alle urne. Il dato scende in tutte le provincie: nella città metropolitana di Genova ha votato il 37,34 per cento (40,09 nel 2020), nella provincia di Imperia il 27,15 per cento (37,15), in quella di La Spezia il 35,60 per cento (39,47), nella provincia di Savona il 31,55 per cento (41,18).