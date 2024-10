In Liguria è testa a testa: Bucci in leggero vantaggio su Orlando. I risultati

Secondo le prime proiezioni il candidato di centrodestra è davanti con il 48,8 per cento. Orlando è al 47,3 per cento. Affluenza finale al 45,96 per cento, in calo rispetto 2020



La terza proiezione: Bucci al 48,8. Orlando accorcia ma resta dietro al 47,3

Si accorcia leggermente il vantaggio di Marco Bucci: ora il candidato del centrodestra è al 48,8, mentre Orlando è al 47,3. Nicola Morra arriva all'1 per cento





La seconda proiezione: Bucci sempre davanti con il 49,5%, Orlando al 47

In base alla seconda proiezione del Consorzio Opinio per la Rai, il candidato del centrodestra Marco Bucci è ancora in vantaggio: per lui il 49.5 per cento dei voti. Orlando insegue con il 47 per cento. Per Nicola Morra lo 0,9 per cento delle preferenze.

Lo spoglio visto dal comitato di Orlando

Se le prime proiezioni danno avanti Bucci, al comitato di Andrea Orlando la speranza è affidata ai dati reali del comune di Genova, dove vivono il 37 per cento degli aventi diritto al voto e dove l’affluenza è stata più alta rispetto al resto della regione. Quando le sezioni scrutinate sono 52 su 653 (poco meno dell’8 per cento) Orlando è avanti di circa 2 mila voti.

(Gdr, da Genova)

La prima proiezione: Bucci in testa con il 49,8 per cento, Orlando al 46, 5 per cento

Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio per la Rai, il candidato di centrodestra Marco Bucci è davanti con il 49.8 per cento. Andrea Orlando si ferma al 46, 5 per cento. Tra gli altri candidati minori, il migliore è Nicola Morra che arriva allo 0,9 per cento.



L'affluenza a Genova preoccupa Orlando, Imperia frena Bucci



Come da pronostico, si conferma un testa a testa alle elezioni regionali in Liguria tra il candidato del centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci, e quello del centrosinistra, il deputato del Pd Andrea Orlando. I primi exit pool fotografano una situazione di sostanziale parità.

Entrambe le coalizioni hanno allestito due comitati nel centro di Genova per seguire gli exit poll e i risultati dello scrutinio dei voti. Bucci seguirà lo scrutinio a Genova nel suo ufficio da sindaco a Palazzo Tursi e finita la giornata andrà al point della coalizione allestito in via Martin Piaggio. Mentre Orlando arriverà tra poco dalla sua casa a La Spezia presso il comitato allestito al primo piano del Mercato Orientale di Genova.

A preoccupare nel comitato di Orlando è l’alta affluenza a Genova dove Bucci è sindaco, mentre il candidato del centrodestra teme il crollo dell’affluenza a Imperia, dove il centrodestra è tradizionalmente forte. Per avere maggiore contezza sul possibile esito però, vista la vicinanza della forbice degli exit poll tra i candidati, bisognerà attendere le prime proiezioni attese per le ore 16.

(Gdr, da Genova)





Affluenza al 45.96 per cento, in calo rispetto al 2020

L'affluenza finale è al 45,96 per cento. Nel 2020 i votanti sono stati il 53,5 per cento.

Bucci in vantaggio segue lo spoglio dal suo ufficio a Genova



Dopo i primi exit poll, che danno il centrodestra in lieve vantaggio, un cauto e prudente entusiasmo si registra al comitato di Marco Bucci. Lo staff del sindaco di Genova e i candidati delle due liste civiche che lo sostengono seguono lo spoglio dal quartier generale allestito nel centro città, mentre il primo cittadino ha scelto di dedicare il pomeriggio al suo lavoro in Comune. Un atteggiamento che riflette la volontà, espressa all’evento di chiusura della campagna elettorale di venerdì, di voler essere il "sindaco della Liguria", in caso di vittoria.

Exit poll: Bucci in leggero vantaggio su Orlando

Marco Bucci in leggero vantaggio: secondo gli exit poll di Opinio per la Rai, il candidato del centrodestra potrebbe ottenere un risultato compreso tra il 47 e il 51 per cento. Mentre per Andrea Orlando i consensi sarebbero compresi tra il 45,5 e il 49,5 per cento. Gli altri sette candidati sono complessivamente stimati tra il 4 e il 6 per cento.