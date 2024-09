Dalla sicurezza dei mari alle nuove regole per contrastare la violenza sui medici: cosa c'è nel Cdm di oggi

Nella riunione del governo sono previste anche nuove regole per il decreto flussi, con un allargamento dei click day a diversi settori

Dall'istituzione di una specifica agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. All'introduzione di nuove norme per il contrasto alla violenza sui medici, dopo i casi registrati nelle ultime settimane. Passando per un allargamento delle maglie del decreto flussi per la gestione delle domande d'immigrazione per motivi di lavoro. Sono questi i principali punti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato questa mattina dalle 11 a Palazzo Chigi.



Sicurezza subacquea

Come detto, una delle novità è proprio la nascita, tramite disegno di legge, di un'agenzia che si dovrà occupare di sicurezza subacquea e a cui hanno lavorato, negli ultimi mesi, le strutture del ministero del Mare e della Protezione civile, guidato dal ministro Nello Musumeci. "Con il collega Adolfo Urso stiamo procedendo in perfetta intesa sul coinvolgimento delle imprese italiane già presenti nel mercato del subacqueo, mercato che potrebbe assai presto lambire un valore globale di 400 miliardi di dollari”, aveva detto lo stesso Musumeci la scorsa estate. Trovando sul punto anche la sponda anche della premier Giorgia Meloni. Ma di cosa si occuperà questa'agenzia? In sostanza dovrà coordinare le attività subacque che avvengono nei mari italiani. Sorvegliando su alcune infrastrutture strategiche quali le reti dei cavi internet, ma anche le pale eoliche off-shore o i gasdotti.

"Arresto in differita" per chi aggredisce i medici

"Ci siamo confrontati anche con il ministro Nordio. In questo momento riteniamo che lo strumento più utile per cercare di combattere questo fenomeno inaccettabile, ovvero le aggressioni al personale sanitario, è quello di introdurre sempre l'arresto in flagranza di reato, anche differito". Lo aveva detto qualche giorno fa il ministro della Salute Orazio Schillaci. E così la misura troverà posto proprio nel Consiglio dei ministri di oggi. È una norma che cerca di rispondere ai casi di violenza che si sono registrati nei confronti di operatori sanitario nel corso delle ultime settimane. Prevede che chi aggredisce un medico o un infermiere possa essere arrestato nel giro di 48 ore.

Nuovi click day per il decreto flussi

Dopo aver segnalato numerose inefficienze (e illegalità) nell'applicazione del decreto flussi, il governo corre ai ripari e introduce una serie di nuove regole per normare l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, elaborate sotto la regia del sottosegretario Alfredo Mantovano. Anzitutto, i click day saranno più di uno e saranno suddivisi per settore lavorativo di competenza. Sarà introdotto un tetto massimo alle richieste per ogni datore di lavoro. E si prevedono anche dei controlli automatizzati per le verifiche contro i tentativi di frode. Un altro elemento di novità sarà la precompilazione delle domande (antecedente ai click day), che nelle intenzioni del governo dovrebbe snellire le procedure burocratiche. E rendere più rapidi ed efficienti i controlli.