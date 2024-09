Federica Frangi e Roberto Natale eletti dalla Camera al Cda Rai. Il campo largo si spacca

La giornalista del Tg2 indicata da FdI per il centrodestra e Roberto Natale sponsorizzato da Avs sono i nuovi consiglieri a Viale Mazzini. Al Senato si va verso l'elezione di Antonio Marano, in quota Lega, e la riconferma di Alessandro De Majo (M5s). Intanto tra Conte e Boschi volano ancora gli stracci. E Schlein: "Noi coerenti"

Davanti alla Cassazione, mentre sindacati e opposizioni consegnano le firme sui referendum, Conte e Boschi continuano a duellare sulla Rai a colpi di velenose agenzie. Nel frattempo il Parlamento procede alle nomine dei consiglieri per il Cda di Viale Mazzini: la giornalista del tg2 Federica Nardi, indicata dal centrodestra, e Roberto Natale, il candidato di Avs (ex sindacalista Usigrai e presidente della Fnsi, già portavoce di Laura Boldrini), sono stati eletti. La prima ha ottenuto 174 voti, il secondo 45 (ci sono stati anche 3 voti dispersi, 6 schede bianche e 3 nulle)



Tutto più o meno secondo copione, insomma, dopo la movimentata giornata di ieri. Con Pd, Iv e Azione che disertano il voto, mentre i partiti di governo mettono da parte le tensioni delle scorse settimane e trovano la quadra sui propri nomi. Al Senato il prescelto è Antonio Marano, ex direttore di Rai 2 e già deputato della Lega nord. E' stato il Carroccio ad avanzare la sua nomina. Sul fronte opposizioni, sempre a Palazzo Madama, è in arrivo la riconferma per Alessandro De Majo, in quota M5s, che in questo passaggio parlamentare ha giocato di sponda con Giuseppe Conte, venendo meno alla linea unitaria annunciata nei giorni scorsi.

"Nessun tradimento, faccio politica, i rapporti con Schlein sono ottimi", ha detto Nicola Fratoianni al Foglio, provando a stemperare il clima. La segretaria del Pd definisce invece quella del suo partito "una scelta di coerenza. Sono altri che hanno cambiato idea". Ed è su questo crinale che si consuma l'ennesima rottura nella sempre più difficile costruzione del campo largo.

Subito dopo la consegna delle firme contro l'autonomia Conte infatti va all'attacco. "Boschi parla di giravolta? Ma che giravolta, noi siamo stati sempre coerenti. La spaccatura c'è stata da parte del Pd che ha deciso, con Renzi, dopo aver fatto nel 2015 la riforma di questa governance”, dice l'ex premier. Per il M5s, il fatto che siano state incardinate in Commissione, al Senato, le proposte di riforma della governance Rai (lo ha annunciato ieri la maggioranza) rappresenta un passo in avanti, un'apertura da non sprecare. "Era quello che abbiamo chiesto ed è quello che abbiamo ottenuto".

Non è quello che pensa Boschi, che già parlando con il Foglio ha usato questa mattina parole dure sui grilliini. La deputata di Iv risponde e rincara la dose: "Noi abbiamo condiviso la linea Schlein, Se anche il Movimento 5 stelle lo avesse fatto, oggi la maggioranza sarebbe in difficoltà, invece hanno preferito fare accordi con il centrodestra. Smettano di dare lezioni agli altri”.

La sintesi quindi la fa Carlo Calenda: "Quello che accaduto oggi certifica che il campo largo non esiste nei fatti. Se ne prenda atto e si lavori per la costruzione di un’alternativa di governo riformista ed europeista".



Tornando in Viale Mazzini, in attesa delle indicazioni del Mef, la prossima partita è quella per la presidenza del cda. Con Forza Italia che spinge per Simona Agnes: "E’ un nome di garanzia, di altissimo profilo, una potenziale eccellente presidente che ha sempre dimostrato doti di grande equilibrio”, ha rilanciato Antonio Tajani. Per eleggerla servono i due terzi in Commissione vigilanza Rai. Al centrodestra mancano due voti, li cercheranno tra le opposizioni, che per ora si negano. Ma chissà che il voto di questa mattina non apra nuovi scenari.