Schlein isolata sulla Rai. La linea unitaria delle opposizioni contro tele-Meloni va in frantumi

Ognuno va per conto suo. Solo Iv seguirà i dem. Il M5s annuncia che domani sarà in aula, Avs anche: tutti voteranno il proprio candidato. La segretaria del Pd però tiene duro e vuole l'Aventino, ma anche tra i suoi c'è chiede di rivedere la decisione. L'assemblea dem di questa sera sancirà la posizione ufficiale

Elly Schlein (i)solata. Sulla Rai il Pd aveva scelto l'Aventino. La segretaria ha tenuto fino all'ultimo. Il rischio è che ci vada da solo o quasi. Questa sera andrà in scena l'assemblea dem, quella che dovrebbe decidere se davvero, alla fine, i dem resteranno fuori dall'Aula. E' una sorta di seduta di autocoscienza, un mezzo processo alla segretaria, per invitarla a tornare indietro: “Votiamo anche noi”.

Oggi l'opposizione unitaria a tele-meloni è andata in frantumi. Schlein voleva la linea dura. Ci sperava, ci aveva lavorato. Credeva che alla fine anche le altre opposizioni si sarebbero accodate. La maggioranza, i consiglieri Rai di nomina parlamentare, se li scelga da soli. E invece ognun per sé, opposizione in ordine sparso. I documenti unitari firmati e sottoscritti due volte da tutti i partiti di opposizione, quelli che recitavano: prima la riforma della governance della tv pubblica? Carta straccia, a quanto pare.



La giornata che precede il voto di domani mattina – in aula alle 9.30 – va avanti così, tra trattative, mezze accuse e rimpalli. Ma in tarda mattinata è già chiaro come andrà finire.

Giuseppe Conte spara per primo: “Il M5s voterà. E' contrario all’interesse pubblico lasciare il Cda nelle mani dei soli consiglieri di maggioranza, rinunciando così le forze di opposizione a esercitare le funzioni di vigilanza”, si legge nella nota. I grillini sosterranno Alessandro De Majo, sarebbe una riconferma. E guai a parlare di inciuci con la maggioranza, “è una questione di garanzia”. Di lì a poco, si smarca anche l'Alleanza verdi sinistra. “Pensiamo che non vada lasciato spazio a una maggioranza che già ha occupato tutti i posti possibili in Rai. Quindi domani ci saremo e voteremo”, dice Angelo Bonelli. Volevano un segnale chiaro sulla riforma della Rai e quel segnale, spiegano, è arrivato. Il senatore forzista Claudio Fazzone, presidente della ottava Commissione, quella competente in materia, ha annunciato: “Tutti i disegni di legge sula Riforma Rai saranno incardinati il primo ottobre, per favorire un proficuo confronto”. Alleanza verdi sinistra è adesso pronta a votare, domani, Roberto Natale, ex sindacalista Usigrai. Fratoianni ha provato a convincere anche il resto delle opposizioni: convergiamo. Tentativo difficile.

Nel pomeriggio Stefano Graziano, capogruppo dem in Vigilanza rai, arriva in Translantico. Si prova a ricomporre, si cerca una via d'uscita. E allora un colloquio con Maria Elena Boschi – Italia Viva alla fine potrebbe essere l'unica a seguire la linea dem, quale che sia. E poi un confronto con Dario Carotenuto, capogruppo M5s in Vigilanza. Scambi di vedute, divergenze. “Così si finisce per legittimare Tele–meloni”, è il commento che arriva dal Nazareno. Ma i grillini non ne vogliono proprio sapere. “Capiamo il Pd ma noi non dobbiamo recuperare alcuna verginità”. Ma non è che poi votate la presidenza di Agnes? “Mai, Conte è stato chiaro”. Si vedrà.



Nel frattempo a piazza Navona va in scena la manifestazione dei sindacati, Cgil e Uil, contro il ddl Sicurezza. Ci sono anche i leader dei partiti di opposizione. Conte e Schlein non si incrociano. C'è di più. Un fotografo coglie l'attimo: ci sono il capo del M5s, Bonelli e Fratoianni. E la segretaria del Pd? Lei non c'è, era lontana in quel momento. Una curiosa coincidenza, forse, ma che restituisce benissimo il senso della giornata. Al Pd resta il cerino in mano.

“Schlein ha sbagliato, non dovevamo metterci all'angolo da soli”, ci dice un parlamentare dem. Molti, e non è un mistero, avrebbero preferito un tratto più conciliante. La linea potrebbe ancora cambiare nel corso dell'assemblea di stasera. Schlein proverà a ribadire la linea dell'Aventino. I suoi proveranno a metterla alle strette, a farle cambiare idea. Difficile, ma si sa, la notte è lunga. Quello che di certo resterà di questa giornata è l'immagine del campo largo, che non c'è e chissà se mai ci sarà. Le barricate al governo Meloni non valgono una nomina in Rai, un conduzione, un ruolo al Tg.