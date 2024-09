Il campo largo si infrange sulla Rai

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Che piaccia o no la Rai e gli equilibri politici con cui è guidata rappresentano una specie di doppio della situazione politica generale. E in queste ore si sta mostrando come sia fragile il volante che tiene il campo largo. Giuseppe Conte ne aveva già dato prova distinguendosi dagli altri con la scelta di non firmare il referendum sulla cittadinanza.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Come utta l'economia del mondo e anche quella italiana. Da noi forse si cresce un po' meno del previsto, ma c'è spazio per più sviluppo con qualche accorgimento.

Fatto #2

Di sondaggi sulle presidenziali americane ne escono in continuazione, ma questo è particolarmente significativo.

Fatto #3

Forte il ministro degli esteri inglese David Lammy, diretto quanto basta verso Vladimir Putin. Merita di essere ascoltato anche per ridare un po' di lustro alla tribuna delle Nazioni Unite.

Oggi in pillole