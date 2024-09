Fratoianni: "La nomine Rai? Non abbiamo tradito il Pd. Con Schlein ho un rapporto bellissimo"

Alleanza verdi-sinistra si smarca dai dem e vota Roberto Natale per il cda. "Faccio politica. L’alleanza è solida. Ci unisce la lotta contro il governo. A me interessa che in Rai ci sia un rappresentante che conosce benissimo Viale Mazzini. Non faremo inciuci”. L'intesa con Conte? "Una collaborazione leale, ma abbiamo le nostre differenze"

Il personaggio Nicola Fratoianni, il Metternich con la falce, il martello e la spremuta d’arancia. Riassumendo, il leader di Avs (insieme ad Angelo Bonelli) vota per il cda Rai con Giuseppe Conte, e si vota un fior di consigliere, Roberto Natale, ex leader di Usigrai, presidente FNSI, portavoce di Laura Boldrini (lo era insieme a Flavio Alivernini , oggi portavoce di Elly Schlein). Caro Fratoianni, grande mossa, la seconda volta che turlupina Elly. Avete tradito il patto? “Tradito, no. Ci siamo appena visti con Elly”. Ah. “I rapporti sono ottimi, ci sentiamo sempre”. Doppio ah. “A me interessa che in Rai ci sia un rappresentante come Natale, uno che conosce la Rai benissimo”.

Ma Elly dice che avete rotto gli accordi. Siete felloni? “La riforma Rai è stata incardinata. Non faremo scambi e inciuci per vicedirezioni”. Infatti li farà Natale per voi, corretto? “Non abbiamo bisogno di direzioni”. Fratoianni ha già portato via Ilaria Salis a Elly; ma non è che il vero furbo è lei invece di Conte, un super Conte rosso, un Visconte? Dobbiamo chiedere scusa a Conte? “Io faccio politica, con Elly ho un rapporto bellissimo”. Stupendo. Ma voi prendete il consigliere in cda Rai e lei resta a secco. “Ma diciamo la verità, il consigliere … è un presidio”. Vostro. “Facciamo politica”. È il campo largo non diventa gambo stretto? “Insieme a Giuseppe ed Elly Abbiamo appena consegnato le firme per il referendum per l’autonomia”. Dica la verità, con Conte vi intendete che è una meraviglia. Farete un partito insieme ? “No, abbiamo le nostre differenze”. Ma in Europa collaborate già… “Una collaborazione leale”. Fratoianni, a Roma si dice: “Nicola sta a fare il piattino a Elly. “È politica”.

Ps. Un deputato del Pd: “Nicola, il migliore a parlare in Aula. B-r-a-vissimo”.

Ultima domanda, caro Fratoianni, va tutto bene? "Ma certo, l’alleanza è solida. Magnificamente. Ci unisce la lotta contro il governo”. E la spremuta (anche Elly la ama). Pubblicità.