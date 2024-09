Marco Bucci è il candidato del centrodestra in Liguria

"E' la persona giusta, è stato uno dei protagonisti del ‘modello Genova’", si legge nella nota congiunta firmata dai leader dei partiti di governo. Dopo giorni di stallo, il primo cittadino genovese è stato preferito a Ilaria Cavo ed Edoardo Rixi. Sfiderà Orlando nelle elezioni di ottobre

“Marco Bucci è la persona giusta". Dopo giorni di discussioni, arriva il nome del candidato del centrodestra in Liguria. Sarà il sindaco di Genova a sfidare Andrea Orlando e il centrosinistra. Lo hanno annunciato con una nota ii leader dei partiti di governo. Il primo cittadino, si legge nel comunicato, "è stato uno dei protagonisti di quel ‘modello Genova’ che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi. Siamo convinti che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra".

La scelta di Bucci – che si pone in continuità con la giunta uscente – sblocca uno stallo che andava avanti ormai da qualche giorno. Lo stesso sindaco di Genova, a causa di problemi di salute, ha preso tempo prima di accettare la candidatura. Sul tavolo c'erano anche i nomi di Ilaria Cavo – assessora con Giovanni Toti e nome sponsorizzato dallo stesso governatore dimissionario – e quello di Edoardo Rixi, da molti considerato la prima scelta. Il viceministro delle Infrastrutture, il ministero guidato proprio da Salvini, alla fine però ha preferito non correre.



"Un grande uomo e un grande sindaco, sarà un grande governatore. La scelta di Marco Bucci rappresenta la continuità e il rafforzamento del lavoro svolto negli ultimi anni, che ha visto Genova rinascere sotto la sua guida. È in piena sintonia coi valori della Lega e del centrodestra unito", ha dichiarato lo stesso Rixi. "Andiamo a vincere", ha aggiunto poi Matteo Salvini. Mentre per Giovanni Donzelli, esponente di primo di Fratelli d'Italia, Bucci è "la persona giusta per impedire il ritorno della sinistra, che in decenni ha tenuto la regione bloccata nell’arretratezza e nell’immobilismo".