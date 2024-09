Pranzo Meloni-Salvini-Tajani per uscire dal caso Sangiuliano. Sul tavolo Rai, Liguria a Manovra

Oggi l'appuntamento a Palazzo Chigi. La premier prova a unire il centrodestra dopo le turbolenze della scorsa settimana.

Un pranzo per fare il punto: per uscire dalla bufera del caso Sangiuliano, per cercare di stringere sulla candidatura del centrodestra in Liguria dopo le dimissioni di Giovanni Toti e per, operazione complicata, chiudere la vicenda delle nomine Rai, ancora bloccata in mancanza di sponde politice per dare il via libera alla presidenza Agnes.

Poi certo c'è sempre la Finanziaria all'orizzonte: poche risorse e tante scelte da compiere. E anche le scelte di politica estera, a partire dall'Ucraina e dalla scelta del governo italiano di fornire, o meno, le armi al presidente Zelensky per portare avanti la controffensiva in Russia.

Per questo motivo oggi Giorgia Meloni vede i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani a Palazzo Chigi. Il pranzo della leader con i responsabili di Lega e Forza Italia rientra in una formula che la premier vorrebbe istituzionalizzare come appuntamento "fluidificante" almeno due volte al mese.

Il menù del pranzo si annuncia ricco. E non si escludono argomenti fuori sacco. Anche il rapporto di Mario Draghi sull'Unione europea, presentato questa mattina, potrebbe far capolino fra una portata e l'altra.