Barbano rimosso a sorpresa dalla direzione del Messaggero dopo un mese

La decisione a sorpresa della famiglia Caltagirone. Al suo posto Guido Boffo. Barbara Jerkov nominata vicedirettore

Alessandro Barbano è stato rimosso con effetto immediato dalla direzione del Messaggero. La decisione a sorpresa è stata presa dalla famiglia Caltagirone, editrice del quotidiano romano.

L'avventura di Barbano è durata un mese esatto. Era succeduto a Massimo Martinelli che ritornerà come editoriale editoriale.

Il nuovo direttore del Messaggero è Guido Boffo. Barbara Jerkov è stata nominata vicedirettore.

Oggi Barbano aveva firmato un fondo in prima pagina dal titolo: "Meloni e la sfida di un'altra Europa".

Scrive il quotidiano Professione Reporter: "La notizia è stata data ai responsabili dei servizi del giornale -con voce rotta- da Barbano stesso nella riunione per la prima pagina, che si tiene tutti giorni alle 19. Ha detto che i motivi ufficiali sono di aver preso dei collaboratori senza formalizzare gli incarichi con la Proprietà e di far parte di alcuni Consigli di amministrazione. In realtà -ha spiegato lui- i collaboratori erano stati scelti prima del suo arrivo e la sua partecipazione non è in alcuni Cda, ma in Comitati di indirizzo pro bono, come in quello del Teatro San Carlo di Napoli. Ha anche assicurato la redazione che “sarà mantenuta la continuità. Nel fondo della stessa mattina del 3 giugno, Barbano ha scritto che “non è con il populismo che si può realizzare la vera Europa”, invitando Conservatori e Socialisti a collaborare".