Colloquio Meloni Merz: al centro automotive e migranti

La premier rinnova gli auguri di buon lavoro al neo cancelliere tedesco e con una nota di Palazzo Chigi fa sapere di aver discusso di competitività e immigrazione

Giorgia Meloni sente Friedrich Merz. Questo pomeriggio, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, la premier ha avuto una conversazione telefonica con il cancelliere della Repubblica federale di Germania. Formalità, certo, perché dopo l'insediamento al governo di martedì scorso la premier ha rinnovato gli auguri di buon lavoro al cancelliere. Ma il colloquio telefonico è stato anche l'occasione per uno scambio sui principali temi internazionali e europei, sottolinea Palazzo Chigi, tra cui il dossier migratorio.

L'altro tema, centrale, è stato il rilancio della competitività europea e in particolare del settore automobilistico. La filiera industriale è in affanno sia dal punto di vista della produzione sia del mercato, con effetti sulle economie di Italia e Germania, paesi profondamente connessi dal punto di vista economico e industriale. Qualcosa, su questo fronte, si muove a Bruxelles e rinsaldare l'asse tra i due governi che hanno interessi convergenti è strategico in vista delle prossime decisioni europee da prendere.



Leggi anche: Il nuovo cancelliere I tre dossier su cui possono lavorare insieme Merz e Meloni. Intervista Daniel Mosseri

Come abbiamo approfondito qui, il rapporto tra Merz e Meloni è tutto da costruire. Leader con storie politiche diverse, il cancelliere e la premier possono però lavorare su dossier comuni. Il primo, per il direttore della Kas romana, intervistato dal Foglio, è la difesa dell’Ucraina e la minaccia della Russia. “Il secondo è affrontare insieme, quali membri dell’Ue, la politica dei dazi di Donald Trump”. Il terzo, anche questo un temo comunitario, rilanciare l’economia europea della quale Germania e Italia sono due protagoniste, collegate l’una all’altra.