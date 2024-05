"Sono quella stronza della Meloni": la premier saluta De Luca a Caivano

"Presidente De Luca, sono quella stronza della Meloni. Come sta?". Così la premier, arrivata a Caivano, va incontro al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, lo saluta e gli stringe la mano. Lui risponde: "Bene, benvenuta".

È la prima volta che i due si incontrano da quando a febbraio De Luca aveva dato della "stronza" alla premier parlando con alcuni cronisti sui divanetti in Transatlantico, alla Camera. Lui era a Roma per manifestare con i sindaci campani contro l’Autonomia e per chiedere al governo lo sblocco dei fondi di coesione. Lei, impegnata in visite istituzionali fuori città, gli mandò a dire: "Dovrebbe lavorare invece di manifestare".

Da quel momento tra i due non sono mancate frecciatine a distanza. Poi giorni dopo gli insulti alla Camera, la premier aveva liquidato la questione dei fondi di coesione sostenendo che in Campania vengono "utilizzati per la festa del fagiolo e della patata".

Meloni contro De Luca: "In Campania fondi usati per la festa del fagiolo e della patata. Non sono priorità"

Meloni si trovava a Caivano per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo che aprirà da oggi dopo mesi di lavoro. Il progetto fa parte delle attività di riqualificazione che il governo ha contribuito ad avviare dopo che la scorsa estate, nel Parco Verde di Caivano, due giovanissime cuginette hanno subito abusi sessuali.