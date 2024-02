"Spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori", dice la premier da Bruno Vespa. In barba alla sventolata difesa del "made in Italy" e delle tradizioni

Meloni contro De Luca: "In Campania fondi usati per la festa del fagiolo e della patata. Non sono priorità"

Nel salotto di Porta a Porta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata a parlare degli attacchi ricevuti venerdì scorso dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore, dopo un blitz verso Palazzo Chigi insieme a un gruppo di sindaci che volevano chiedere udienza per parlare dell'autonomia differenziata, aveva dato della "stronza" alla premier. Un attacco per il quale Meloni si è detta "stupita, anche dal silenzio del Pd".



Ora, la premier, nell'intervista di Bruno Vespa, ha spiegato di aver "trovato cosa potrebbe aver fatto arrabbiare il presidente De Luca". Ovvero le finalità per cui i Fondi di sviluppo e coesione sono stati spesi in Campania. "Se uno guarda a come sono stati utilizzati, troverà la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa del caciocavallo podolico, la sagra dello scazzatiello... Mi chiedo se queste siano le priorità", attacca la premier. Che rincara la dose: "Spendere i soldi in modo più strategico può dare risultati migliori". Una dichiarazione un po' inaspettata per una premier che del made in Italy ha fatto una bandiera del suo governo, schierandosi dalla parte della tutela di agricoltori e allevatori locali, di piccole realtà e tradizioni, di cui sagre e fiere di paese sono un elemento importante.