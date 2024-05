Giorgia Meloni a Caivano per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo

La premier torna nel comune campano per questa mattina sarà inaugurato il nuovo centro polifunzionale che svolgerà un ruolo chiave sia in ottica culturale sia sportiva

La premier Giorgia Meloni questa mattina è a Caivano per l'inaugurazione del nuovo centro sportivo, riqualificato dall'amministrazione locale, e reso nuovamente fruibile a tutti i giovani del luogo. In nove mesi la struttura sportiva è stata ristrutturata, con le operazioni di recupero che sono state condotte dalla polizia di stato. I lavori hanno comportato una rivalorizzazione complessiva della zona, adesso pronta a ospitare oltre quaranta discipline sportive, e destinata a divenire anche un centro polifunzionale culturale. La struttura è stata poi affidata a Sport e Salute S.p.a., che si è occupata del montaggio delle strutture sportive: un impegno economico da 9,3 milioni di euro per il risanamento di quasi 50 mila metri quadrati.

L'attenzione di media e politica su Caivano, piccolo comune alle porte di Napoli, iniziò lo scorso luglio a dopo gli abusi sessuali subiti al Parco Verde da due cuginette di dieci e dodici anni. Per arginare il problema della criminalità e del degrado il governo è intervenuto con l'emanazione del decreto Caivano. Diverse in questi mesi sono state le visite di membri dell'esecutivo. La presidente del Consiglio aveva promesso "mai più zone franche", assicurando un'operazione sinergica con le forze di polizia e carabinieri per ripristinare uno stato di legalità e sicurezza in un'area che sembrava irrecuperabile.