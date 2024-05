Dal decreto Salva casa al fisco e allo sport. Cosa si discute nel Cdm di oggi

Il decreto Salva casa, tanto caro a Matteo Salvini. Provvedimenti in materia di fisco. E poi un altro decreto in materia di sport, di calcio. Oltre al sostegno didattico per alunni con disabilità, le direttive europee e disposizioni sulla sicurezza delle ferrovie e infrasrtutture stradali. Sono le principali misure di cui discute oggi il Consiglio dei ministri.

Le bozze circolate in questi giorni hanno anticipato i contenuti dei provvedimenti sul tavolo del cdm. In particolare, il ministro Salvini l'ha già annunciato per farne una sorta di bandiera elettorale, c'è una sanatoria sulle case: ovvero "misure specifiche finalizzate a rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali”. Ragion per cui, spiega il testo del decreto, “appare concreta e attuale la necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette lievi difformità”.



Quanto al fisco, il decreto legislativo odierno punta a una revisione del sistema sanzionatorio tributario, con sanzioni alleggerite per le violazioni in materia di tasse. In caso di omessa o infedele dichiarazione, la sanzione prevista - che poteva arrivare fino al 240 per cento – sarà ridotta al massimo al 120 per cento. Sempre a livello di economia e tasse, il redditometro pensato da Maurizio Leo verrà sospetto, differito. Se ne riparlerà semmai più avanti attraverso una nuova modalità che dovrebbe puntare i fari solo su chi dichiara zero

Tra i provvedimenti legati allo sport e alla disciplina fiscale, la novità più significativa riguarda la creazione di una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Un nuovo organismo chiamato a vigilare sui conti delle società, quelle calcio soprattutto, ma non solo. La bozza del decreto spiega la Commissione valuterà "la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente".