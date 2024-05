AfD è fuori da Identità e democrazia: l'annuncio del gruppo

Dopo la videocall di ieri tra Marine Le Pen e Matteo Salvini ora c'è l'ufficialità: l'ultradestra tedesca è fuori dal gruppo identitario. Tajani: "Ci hanno ascoltati"

"L'Ufficio di presidenza del gruppo Identità e democrazia al Parlamento europeo ha deciso oggi di escludere con effetto immediato la delegazione tedesca AfD". Così Id annuncia il divorzio ufficiale con i sovranisti tedeschi dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Maximilian Krah, capolista dell'AfD per le elezioni europee. "Il gruppo ID non vuole più essere associato agli incidenti che hanno coinvolto Krah", si legge nella nota. Dopo le dichiarazioni di due giorni fa e la videocall di ieri tra il segretario della Lega Matteo Salvini e la presidente del Rassemblament National, Marine Le Pen, adesso arriva l'ufficialità.



Negli scorsi giorni Krah, già sospeso dalla campagna elettorale del partito tedesco, in un'intervista a Repubblica ha dichiarato "Nelle SS non erano tutti criminali". Solo l'ultima allucinante uscita del capolista di Afd alle prossime europee. "Tali incidenti hanno leso la coesione e la reputazione del gruppo", scrive l'Ufficio di presidenza di Afd che ha preso formalmente la decisione. La richiesta di esclusione con effetto immediato per Krah e altri otto eurodeputati di Afd è stata votata dall'Ufficio di presidenza del gruppo mediante procedura scritta. La leader della delegazione di AfD, Christine Anderson, si era opposta alla procedura scritta e aveva chiesto di essere ascoltata. Questa mattina la delegazione di AfD aveva inviato una richiesta scritta chiedendo che il solo Krah venisse escluso da Identità e Democrazia.

L'esclusione di AFD da Id "è certamente un passo che va nella direzione che abbiamo sempre richiesto, ci hanno dato ragione. Hanno fatto bene a espellerlo", ha commentato la notizia il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Aggiungendo, però, a proposito di alleanze europee che "il problema non è la Lega, ma che non abbiamo unità di vedute con la Le Pen".