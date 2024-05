Per il Pd il numero magico è 25. Zingaretti guarda al Campidoglio

Venticinque. E’ questo il numero magico che negli ultimi giorni viene ripetuto come un mantra al Nazareno. Venticinque: trattasi della percentuale che la segretaria del Partito democratico e i suoi fedelissimi ritengono di raggiungere alle elezioni europee di giugno. Ma come mai visto che tutti i sondaggi, riservati o meno, al massimo riservano al Pd non più del 20,5 per cento? Perché gli astensionisti saranno tantissimi questa volta e su quella base si faranno le percentuali del voto. Ossia, in termini assoluti i dem prenderanno forse di meno di quanto presero nelle ultime elezioni europee, quelle in cui il segretario era Nicola Zingaretti, ma siccome il risultato lo dà la percentuale, ed è quel numero che viene stampato sui giornali, comunque al Nazareno potranno cantare vittoria. Del resto, anche la grande vittoria europea del 2014, quella del Renzi al 40 per cento, per intendersi, tradotta in voti assoluti non fu poi quel grande trionfo di cui si scrisse. I voti furono meno di quelli presi da Walter Veltroni nelle politiche del 2008, quelle vinte da Silvio Berlusconi.

