I conti (politici) del calcio

Il progetto del ministro Abodi per una Agenzia per la vigilanza economica sulle società sportive è tutta da vagliare, ma le prime risposte di Gravina sono state politiche e non indicano alternative. Eppure un buon modello da copiare ci sarebbe, il Football Bill inglese

Come il fuorigioco nell’èra del Var: è ancora più difficile valutarlo, ma per i tifosi non va bene in ogni caso. L’ultima disputa riguarda il progetto – un decreto legge circolato in bozza e giunto sul tavolo della Figc – che contiene, tra gli altri, un articolo che istituirebbe, stiamo al condizionale, una “Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche”. In sintesi: il controllo sui bilanci delle società professionistiche (è compreso il basket) passerebbe dalla Covisoc, organo della Federazione, a un ente terzo di nomina governativo-ministeriale, sul modello delle authority di settore. Apriti cielo.