FdI e M5s in lieve calo, sale il Pd. Avs, Azione e Stati uniti d'Europa oltre il 4 per cento

Il partito di Meloni resta saldamente la prima forza al 26,6 per cento. I dem sono al 20,3 e allungano sui grillini, mentre continua il testa tra Lega e Forza Italia. Il sondaggio Swg

Nella settimana della conferenza programmatica e dell'annuncio della candidatura alle europee di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia registra una lieve flessione nei sondaggi, perde lo 0,2 per cento, scendendo al 26,6. Un calo che comunque non cambia la sostanza: il partito della premier è saldamente il primo. Il Pd, pur guadagnando tre decimali rispetto a una settimana fa, è al 20,3 per cento. Il M5s è invece la terza forza: 15,6 per cento (meno o,3).

Sono i dati della consueta rilevazione settimanale Swg per La7, secondo cui continua anche il testa a testa, tutto interno al centrodestra, tra Lega e Forza Italia: il partito di Matteo Salvini guadagna lo 0,1 per cento e raggiunge l'8,6, mentre gli azzurri restano stabili all'8,4.



In vista delle europee, più interessante è la corsa dei partiti minori che orbitano intorno allo sbarramento del 4 per cento. Meloni e Schlein seguono con attenzione, pronte ad approfittare dei cosiddetti "resti" per alzare il bottino dei propri partiti, visto che i seggi relativi alle forze che non superano la soglia di sbarramento saranno ripartiti tra le principali compagini. Non è tuttavia il caso del sondaggio odierno: secondo la rilevazione Alleanza Verdi-sinistra, Stati Uniti d'Europa (entrambi al 4,5) e Azione (al 4,2) conquisterebbero alcuni scranni.





Infine, ben lontane dall'obiettivo (e ancora alle prese con la raccolta firme), ci sono Pace terra e dignità di Michele Santoro (al 2 per cento) e Democrazia sovrana di Marco Rizzo all'1,2 per cento.