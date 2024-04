Malan corteggia i No vax? "Inspiegabile. Nelle urne sono marginali". Parlano i sondaggisti

"Una strategia elettorale monca. Gli antisistema sono difficili da mobilitare, come dimosta il caso Italexit di Paragone", dice Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Per Masia, ad di Emg different, "forse possono valere ancora qualcosa. Ma non sono determinanti"

Promemoria per Lucio Malan (e non solo): puntare sui No vax in chiave elettorale non funziona. E forse non ha mai funzionato. “Sono ormai molto marginali e non fanno la differenza”, spiegano concordi i sondaggisti. Li abbiamo cercati per capire se dietro l’ultima scomposta dichiarazione sui vaccini del capogruppo di Fratelli d’Italia potesse esserci un qualche calcolo in vista delle europee, ma abbiamo dedotto che probabilmente è ancora peggio: è sincero scetticismo nei confronti degli strumenti della scienza.