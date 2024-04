Provenzano che stai a di'?

“La guerra è pace” è uno degli slogan incisi sulla facciata del ministero della Verità del romanzo 1984 di George Orwell. Sull’Ucraina, ogni volta che in modo innocente qualche responsabile politico si mette in bocca la parola “pace”, in realtà vuole dire “guerra”. Che ne sia consapevole o no. Come Peppe Provenzano, che ieri si è lanciato su X in una critica da oratorio di un’intervista al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che promuove la necessità di “orientarsi verso un’economia di guerra” nell’Ue per aiutare l’Ucraina e difendersi dalla minaccia posta dalla Russia. “L’Europa è un progetto di pace, deve costruire un’economia per le persone, non di guerra”, ha scritto Provenzano: “La forza dell’Ue si misura sul protagonismo anche diplomatico nel mondo, non su quanti pezzi di artiglieria produce”.

