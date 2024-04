Michel dopo aver incontrato Meloni non chiude all'ipotesi Draghi ai vertici della Ue

“Draghi? Certo, così un minuto dopo ci manda un’altra letterina delle sue”. In un capannello di vecchi democristiani, Giulio Tremonti risponde con una battuta a chi gli chiede dell’ipotesi che l’ex banchiere centrale possa andare a guidare la Commissione europea. Tremonti ora è un deputato di Fratelli d’Italia, ma fu anche soprattutto ministro dell’Economia dell’ultimo governo Berlusconi. Resta un fatto, non marginale: il nome di Draghi aleggia nei Palazzi. E la storia della “letterina” inviata al governo del Cav. dall’allora capo della Bce viene usata per esorcizzare uno scenario forse non così marziano. Ripetono la medesima suggestione anche in Forza Italia, per esempio, sperando che magari il colpaccio riesca ad Antonio Tajani. Chissà. Tuttavia la mossa è nelle mani di una sola persona in Italia: Giorgia Meloni. La premier valuta i pro e i contro e come sempre si muove su diversi scenari. Perfino Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, è intervenuto nel dibattito del momento. E lo ha fatto fuori da Palazzo Chigi, dopo essere uscito da un faccia a faccia con Giorgia Meloni. Non ha chiuso, Michel, a questa ipotesi. Magari per interessi di partito o per banale diplomazia. Ma bisogna mettere agli atti le sue dichiarazioni.

