Bruno Valensise è il nuovo direttore dell'Agenzia per la sicurezza interna

È stato nominato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in accordo con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Prenderà il posto del generale Mario Parente. Il suo mandato inizierà il 19 aprile

Bruno Valenise è il nuovo direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), con decorrenza del mandato da venerdì 19 aprile. Prenderà il posto del generale Mario Parente, che ha ricoperto quel ruolo per 8 anni. È stato nominato questa mattina direttamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in coordinamento con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi.



Fino a oggi Valenise ha ricoperto il ruolo di vicedirettore vicario del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza che coordina le agenzie di intelligence Aisi e Aise. È stato nominato numero due dei servizi segreti nel 2019, cinque anni fa. Prima di quel ruolo è stato, tra le altre cose, direttore della Scuola di formazione del comparto e dell’ufficio centrale per la Segretezza sempre del Dis. L'agenzia che andrà a dirigere è l'organizzazione di investigazione informativa, delegata alla sicurezza interna della Repubblica e ha compiti di informazione, sicurezza e di controspionaggio all'interno del territorio nazionale.