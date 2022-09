Via Gabrielli e Belloni. Meloni ai servizi segreti promuove "una transizione dolce"

Al vertice del Dis potrebbe arrivare Zafarana o Piantedosi. La delega all'intelligence a Crosetto o Urso, ma non si escludono sorprese. All'Aise confermato Caravelli. L'Aisi sarebbe invece il terreno di negoziazione con Salvini. Il nodo irrisolto della scorta della capa di FdI, che vuole comunque mandare un messaggio rassicurante: "Non faremo sconquassi nel comparto"

L’unico rivolgimento immediato sarà quello che s’impone come inevitabile. Perché, come dicono dalle parti di Via della Scrofa, “è senz’altro un grande funzionario, ma è pur sempre uno del Pd”. Etichetta un poco ingenerosa, ma che testimonia di come la stagione di Franco Gabrielli a Palazzo Chigi, con l’arrivo di Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio, sia al tramonto. Potrebbe essere il preludio di uno sconquasso. E invece la rivoluzione nei servizi segreti che alcuni paventano, altri perfino invocano, non avverrà. “Sarà piuttosto una transizione dolce e ordinata”, spiega Adolfo Urso, che sul dossier è tra i più autorevoli consiglieri della leader di FdI.