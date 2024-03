Il Pd contro il manuale "Scheleincelli" e la sua candidatura. Franceschini si sposta su Decaro

Questo è il manuale di Elly Schlein, il “manuale Schleincelli”: uno a me, uno a voi e poi io. Baci. La scena: finisce la riunione di segreteria del Pd e Schlein va in tv, a La 7, dove annuncia che Antonio Decaro e Lucia Annunziata correranno alle europee. Risultato? Il Pd svalvola. Stefano Bonaccini, il presidente del Pd, che era a Seul (è appena tornato) fa sapere agli amici che ha un fegato grosso quanto una forma di parmigiano. Alla Camera, fermiamo Virginio Merola, ex sindaco di Bologna. Sindaco, lei che la conosce, cosa ne pensa del metodo Schlein? “Che è sbagliato. Non va! Oh!”. Il comitato di sicurezza del partito, presieduto da Dario Franceschini, ha già la soluzione: votare in massa Decaro. Finalmente nel Pd è tornata la pace. Lavorano al nuovo segretario. Si lasci perdere la scivolata, la famigerata velina, una nota, fatta uscire da Schlein per dire che “ tutti hanno chiesto alla segretaria di candidarsi…”, ma come si può dire, dopo questa velina, che il Tg1 nasconde le notizie vere? Peppe Provenzano, che, rivolgendosi al ministro Giancarlo Giorgetti, ha fatto un intervento monumentale contro la cessione dell’Agi agli Angelucci, si domanda: “Ma chi avrebbe chiesto cosa a chi?”. Provenzano aveva proposto a Schlein, nelle isole, di candidare, in quota società civile, il segretario della Cgil Sicilia e una imprenditrice. Lei, la segretaria, ha risposto come ha salutato martedì sera le correnti dem: “Ora vado. Ho un impegno. Ne riparliamo dopo Pasqua. Saluti”. Mai più sentita. Perfino Gianni Cuperlo che è un uomo che per bontà non riesce a uccidere le zanzare in estate, spiega che “non c’è nulla di male se la segretaria vuole candidarsi, anzi, credo sia un valore aggiunto, ma il problema sono le preferenze”.

