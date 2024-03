Perché il sostegno di Salvini a Trump è contro gli interessi dei suoi stessi elettori

Prima Trump, dopo gli italiani. Non contento di aver già espresso la sua solidarietà a Vladimir Putin per difendere il presidente russo da tutti coloro che incredibilmente considerano le elezioni russe una tragica pagliacciata, ieri Matteo Salvini ha scelto nuovamente di fissare un altro caposaldo della sua visione politica del mondo, esprimendo le sue più profonde congratulazioni a Donald Trump per via delle vittorie alle primarie repubblicane in Florida, Illinois, Ohio, Kansas e Arizona. “Il vento del cambiamento – ha detto Salvini – soffia forte in Europa e negli Stati Uniti”. Il leader della Lega, è noto, usa il suo sostegno a Trump anche per marcare una distanza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che a differenza di Salvini tenta in tutti i modi di far sparire Trump dalla sua timeline. Ma il trumpismo di Salvini non è interessante da illuminare solo per evidenziare le distanze che esistono tra la premier e il suo vicepremier. È interessante da mettere a fuoco anche per un’altra ragione che riguarda l’autolesionismo di fondo di un partito, come la Lega, che non capisce quanto sia contraddittorio sventolare lo slogan “prima gli italiani” e sostenere poi chi, in nome del protezionismo, promette di mettere in circolo tossine pericolose anche per gli stessi italiani che la Lega vorrebbe proteggere.

