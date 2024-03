Il bipolarismo seduce anche il centro. Azione e Italia viva devono scegliere da che parte stare

Le regionali segnano un progresso del vecchio Terzo polo. Azione e Italia viva sostengono il centrodestra in Basilicata e forse anche in Calabria dopo aver sostenuto il centrosinistra in Abruzzo: o di qua o di là

La reazione irritata di Marcello Pittella per il trattamento discriminatorio subìto nel corso delle trattative per il centrosinistra in Basilicata ha suscitato attenzione e irritazione per l’improprio paragone con le persecuzioni anti ebraiche, e di questo si è poi scusato. Questo incidente ha oscurato il senso politico della sua riflessione, che identifica un processo costituito dall’accettazione da parte del Pd, soprattutto della corrente che fa capo alla segretaria, della preventiva esclusione di un ruolo dei centristi del cosiddetto Terzo polo. Impedire al Pd di avere alleanze anche in direzione del centro è una tattica che Giuseppe Conte mette in atto per assumere l’egemonia del “campo” sempre meno largo.