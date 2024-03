Quattro nomine importanti agitano la maggioranza

Devono essere scelti il nuovo amministratore delegato della Rai, di Cassa depositi e prestiti, di Ferrovie dello stato e il nuovo capo dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi). I piani divergenti di Meloni e Salvini

Nomine, si balla. Settimane di triangoli pericolosi nel mondo della politica. Quattro nomine importanti in vista. Si sceglie, a breve: il nuovo amministratore delegato della Rai, il nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, il nuovo amministratore delegato di Ferrovie dello stato, il nuovo capo dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi).

Borsino. In Rai il favorito è Giampaolo Rossi. In Cdp il favorito è l'attuale ad Dario Scannapieco. In Ferrovie Meloni vorrebbe confermare l'attuale ad, Luigi Ferraris, mentre Salvini ha in mente altre due nomi (Corradi e Donnaruma). All'Aisi, Meloni, al posto di Mario Parente che va in pensione, vorrebbe Giuseppe Del Deo, il suo vice, mentre Salvini vorrebbe Michele Valensise.

Tema: nomine prima o dopo le europee? Dopo le europee per Salvini può essere un guaio: la Lega potrebbe pesare un po' meno. Prima delle europee, meno litigi e più potere negoziale per tutti. Si farà tutto, o quasi prima.