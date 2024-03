Cerasa: "I partiti più populisti come Lega e M5s sono quelli più puniti alle urne"

I risultati delle elezioni in Sardegna e in Abruzzo e il prossimo voto in Basilicata secondo il direttore del Foglio, ospite di Omnibus su La7

"I vecchi partiti ultrapopulisti, quelli che hanno masticato con più disinvoltura il sovranismo, la politica anticasta e anche l'antipolitica vengono sistematicamente colpiti dagli elettori e non premiati". Lo dimostrano i risultati delle elezioni in Abruzzo e Sardegna se si guardano ai dati di Lega e M5s, come spiega il direttore Claudio Cerasa intervenendo a Omnibus su La7.

"Nel momento in cui c'è un problema reale di astensionismo, l'antipolitica non è riuscita a creare una connessione con gli elettori e ha portare più gente alle urne", continua Cerasa. Rispetto al prossimo voto regionale della Basilicata, il tema è capire cosa faranno i partiti di centro: "Bisogna stare da una parte o dall'altra, questo si è capito. E non è escluso che alla fine l'appoggio sarà per il centrodestra".