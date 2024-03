Il Pd perde la testa sul Patto di stabilità

La scelta di Paolo Gentiloni di non candidarsi con il Pd alle elezioni europee è stata quanto mai opportuna, perché alla fine il commissario europeo per gli Affari economici si sarebbe ritrovato a fare campagna elettorale o contro se stesso o contro il proprio partito. Elly Schlein ha infatti annunciato che il Pd non voterà a favore del nuovo Patto di stabilità: “E’ un compromesso al ribasso”, ha detto la segretaria del Pd. “La Commissione europea” con Gentiloni “aveva fatto un’ottima proposta” ma “l’assenza del governo Meloni in quel negoziato ha fatto sì che il governo accettasse un compromesso al ribasso deciso da altri. Meloni ha subìto quell’accordo dannoso per l’Italia”. Questa, ovviamente, non è la posizione di Gentiloni che ha definito l’accordo sulle nuove regole fiscali “un risultato molto importante” e “un segnale di unità dell’Ue”.

