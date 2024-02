La fragile tregua, a suon di sgambetti, di Meloni con Salvini e Tajani. "I conti dopo le europee"

La vedono entrare in tarda mattinata a Palazzo Chigi schermata da occhialoni scuri da sole, anche se fuori non c’è il sole. Nessuno ha il coraggio di chiederle “buongiorno presidente, come va?”. La premier comparirà in pubblico, solo in tarda serata, spigliata e autoironica, all’hotel Hilton per un appuntamento informale – senza domande – con la Stampa estera. Momento leggero con i corrispondenti stranieri. Certo, la capa della destra italiana sarebbe nera di umore per via della Sardegna (“che ho perso”), per i sospetti sul voto disgiunto manovrato da Matteo Salvini e dal Partito sardo d’azione (non tornano 5 mila preferenze). Di prima mattina da Palazzo Chigi partono i primi contatti con Paolo Truzzu, il grande sconfitto di Fratelli d’Italia, generazione Atreju, a cui viene data la linea: “Prenditi tutta la responsabilità”. E infatti così accade a Cagliari in conferenza stampa. Siccome la conferma dell’Abruzzo dell’ex gabbiano Marco Marsilio fa paura, Meloni deve a tutti i costi dare un’immagine di unità per tranquillizzare l’elettorato. A L’Aquila il 5 marzo si presenterà accompagnata da Tajani e Salvini. Un altro ko sarebbe complicato da gestire: Marsilio nasce come dirigente dell’Msi a Colle Oppio, sorella assessore con Alemanno sindaco, moglie in vari staff patriottici. E’ considerato un fedelissimo di Meloni. Ecco perché, con l’occhio a una sfida molto vicina, dopo pranzo esce una nota anodina dei tre leader per dire che in Sardegna il centrodestra ha quasi vinto e che comunque si imparerà dagli errori del passato.

